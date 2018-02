Prins Henriks kiste blev et folkeligt tilløbsstykke

Børnefamilier og pensionister stod timevis i kø i weekenden for at komme ind i Christiansborg Slotskirke og tage afsked med prins Henrik. Det er et stykke danmarkshistorie, vi er med til, forklarede en af de fremmødte

Hvis prins Henrik i løbet af sit liv følte sig miskendt i Danmark, blev weekenden en sand folkelig genoprejsning for den nu afdøde prins.

Hans kiste blev i fredags kørt til Christiansborg Slotskirke midt inde i København, hvor den de seneste par dage har stået til skue for offentligheden. Og danskernes afsked med deres prins igennem mere end 50 år blev et større tilløbsstykke hen over weekenden. Alene i lørdags var 5081 personer forbi slotskirken for at tage afsked. Og i går eftermiddag slangede en menneskekø sig fra kirkedøren og adskillige hundrede meter rundt om de historiske bygninger, der omkranser Christiansborg.