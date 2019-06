Prins Joachim: Blå Bog

Bemærk: Denne historie er klausuleret til aviserne lørdag den 1. juni.

--- --- ---

OPVÆKST:

* Joachim Holger Waldemar Christian, prins til Danmark, greve af Monpezat, er født 7. juni 1969.

* Døbt i Aarhus Domkirke 15. juli 1969 og konfirmeret i Fredensborg Slotskirke 10. juni 1982.

* Skolegang på Krebs' Skole 1974-1982, 1982-1983 kostskoleelev på École des Roches i Frankrig, 1986 student fra Øregaard Gymnasium i Hellerup.

UDDANNELSE:

* Fra 1991 til 1993 agrarøkonomuddannelse på Den Classenske Agerbrugskole Næsgaard på Falster. Fra 1993 til 1995 ansættelse i A.P. Møller Maersk Gruppen i Hongkong og Frankrig.

MILITÆR:

* 1987 værnepligtig i Dronningens Livregiment. I 1988 udnævnt til sergent og siden til officer af diverse grader. I 2015 udnævnt til oberst af reserven i Hæren. Samme år tiltrådte han en stilling som sagkyndig i Forsvaret. I september 2019 begynder han på en militæruddannelse i Frankrig.

SCHACKENBORG:

I 1978 arvede prins Joachim slottet, og i 1993 flyttede han ind for at dyrke jorden. I 2014 blev slottet solgt, og familien flyttede til Klampenborg nord for København.

ÆGTESKABER:

* 24. maj 2008 gift med Marie Agathe Odile Cavallier. Parret har to børn, prins Henrik født i 2009 og prinsesse Athena født i 2012.

* 18. november 1995 gift med Alexandra Christina Manley. Parret blev separeret i 2004 og skilt året efter. De er forældre til prins Nikolai født i 1999 og prins Felix født i 2002.

Kilde: Kongehuset

/ritzau/