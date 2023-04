Prins Joachim: Dansk og tysk forsvarsbranche skal dyrke hinanden

Vi lever ikke længere i fredelige tider, og truslen er bevidst og ikke langt væk.

Sådan lyder konklusionen fra prins Joachim i et fællesinterview med Information og Weekendavisen.

Det er foregået midt i april på den danske ambassade i Berlin under en tysk-dansk konference for forsvars- og sikkerhedsindustrien.

- Formålet med arrangementet er, at forsvarsbranchen i Danmark og Tyskland lærer hinanden bedre at kende og ud fra det dyrker hinanden. Der er jo højteknologiske spidskompetencer både hos den ene og hos den anden, siger han i interviewet.

Artiklen fortsætter under annoncen

På konferencen holdt han ifølge Weekendavisen samtidig en tale om de forsvarspolitiske konsekvenser ved krigen i Ukraine.

Krigen har været i gang siden februar sidste år, hvor Rusland invaderede landet.

Det blev politisk aftalt i marts sidste år, at Danmark i 2033 skulle nå Nato-målsætningen om to procent af bnp på forsvarsudgifter som følge af krigen i Ukraine.

Siden har SVM-regeringen fremrykket målsætningen til 2030.

Danmark har desuden flere gange støttet Ukraine militært. Senest blev det meldt ud torsdag, at Danmark sammen med Holland donerer 14 Leopard 2-kampvogne til det krigsramte lande.

Artiklen fortsætter under annoncen

I Berlin bliver prins Joachim også spurgt ind til, om han ikke frygter, om man er med til at igangsætte en oprustningsspiral, der ikke kan styres.

- For at sige det helt ærligt: Vi ville ikke ind i oprustningen mellem årene 1990 og 2022. Nu skal vi, svarer han de to aviser.

Prinsen, som er forsvarsattaché på den danske ambassade i Paris, skal fra 1. september være forsvarsindustriattaché på Danmarks ambassade i Washington.

/ritzau/