Prins Joachim er i bedring – slipper for fysiske mén

Natten til lørdag blev prins Joachim opereret for en blodprop i hjernen, men han slipper for skader.

Prins Joachim får ikke fysiske følger eller andre mén som følge af den blodprop, han natten til lørdag blev opereret for på hospitalet i den franske by Toulouse.

Det oplyser kongehuset i en pressemeddelelse.

- Blodproppen i hjernen skyldtes en pludselig dissektion af en arterie, og hospitalets lægefaglige team vurderer, at risikoen for tilbagefald er meget lille, når arterien først er helet, lyder det.

Prinsen forventes snarest at blive flyttet fra intensivafdelingen. Han vil fortsat være indlagt i den kommende tid.

Kongehuset opfordrer stadig til ro og respekt for privatlivet.

Prins Joachim og prinsesse Marie takker i pressemeddelelsen for den støtte og de mange varme hilsner, som de har modtaget den seneste dag.

- Dette betyder meget. Også Hendes Majestæt Dronningen takker varmt for al den sympati, som er blevet vist den kongelige familie, lyder det.

Sent fredag aften blev prins Joachim hastigt bragt til et hospital i den mindre sydfranske by Cahors.

Straks efter blev han flyttet til Universitetshospitalet i Toulouse.

Her gennemgik prins Joachim en vellykket operation. Lørdag meddelte kongehuset, at hans tilstand var stabil.

Samme melding lød søndag, og nu er vurderingen altså, at prinsen slipper uden fysiske følger.

To dage inden indlæggelsen havde prins Joachim og hans hustru, prinsesse Marie, fejret prins Felix' 18 års fødselsdag på vinslottet i Cayx. Også prins Felix' mor, grevinde Alexandra, deltog.

Få timer inden blodproppen indtraf, havde prins Joachim og prinsesse Marie givet et interview til det franske medie La Depeche. Det skriver Ekstra Bladet.

Prins Joachim valgte sidste år at flytte til Frankrig. Her begyndte han på den højest rangerede lederuddannelse i det franske militær ved militærakademiet Ecolé Militaire.

Tidligere i år blev han udpeget som ny forsvarsattaché i Paris med start 1. september.

/ritzau/