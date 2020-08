Første billede af prinsen efter operation: Er i god bedring

Kronprinsen har de seneste dage besøgt sin bror, efter at sidstnævnte for nylig er opereret for en blodprop.

Prins Joachim er i fortsat god bedring efter sin nylige operation for en blodprop i hjernen.

Det oplyser kongehuset i et opslag på det sociale medie Instagram. Opslaget indeholder det umiddelbart første billede af prinsen oven på operationen.

På billedet ses prins Joachim flankeret af sin bror, kronprins Frederik.

- Kronprinsen kom i går hjem fra Frankrig, hvor han de seneste dage har besøgt sin bror, H.K.H. Prins Joachim, H.K.H. Prinsesse Marie og parrets to børn på Château de Cayx.

- Prins Joachim er fortsat i god bedring, men har stadig brug for ro omkring sig, skriver kongehuset i opslaget.

Mod slutningen af juli kom det frem, at prins Joachim var blevet opereret for en blodprop i hjernen.

Det er noget, som rammer cirka 12.000 danskere hvert år.

I starten af august blev det så meddelt, at prinsen var blevet udskrevet fra hospitalet i den sydfranske by Toulouse.

Siden har han opholdt sig på vinslottet Château de Cayx, der ligger i det sydlige Frankrig.

Kongehuset har tidligere oplyst, at prinsen slipper for varige skader som følge af blodproppen.

51-årige prins Joachim flyttede sidste år til Frankrig. Her begyndte han på den højest rangerede lederuddannelse i det franske militær ved akademiet Ecolé Militaire.

I juni blev han udpeget som ny dansk forsvarsattaché i Paris med start fra 1. september.

/ritzau/