Prins Joachim om rollen som toer: Det er ikke nemt

Det er ikke altid nemt at være nummer to i rækken. Intet er defineret for rollen, siger prins Joachim.

Prins Joachim har ligesom sin far, den afdøde prins Henrik, svært ved at finde sin rolle i det danske kongehus.

Det siger han ifølge Berlingske og DR i et interview med det franske magasin Point de Vue.

I interviewet fortæller prinsen, at han har svært ved at forstå sin rolle som nummer to imellem ham og kronprins Frederik.

- Mellem os er det mere kompliceret. Kronprinsen skal blot følge tingenes gang.

- Men intet er defineret for nummer to og vedkommendes hustru, hverken på skrift eller i tale, siger prins Joachim, der bor med prinsesse Marie og deres to fælles børn i den franske hovedstad, Paris.

Det er de samme kvaler, som prins Henrik i sin tid led, fortæller prins Joachim til magasinet.

- Min far stiftede bekendtskab med samme utilfredsstillelse og formåede aldrig at få klargjort sin plads i kongefamilien, siger han.

/ritzau/