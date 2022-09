Prins Joachim om titler: Mine børn bliver gjort fortræd

Prins Joachim fik at vide, at hans børn ville miste deres titler som 25-årige. Den beslutning blev fremrykket.

Kongehuset har fremskyndet beslutningen om at tage titlerne som prins eller prinsesse fra prins Joachims fire børn.

Det siger prins Joachim torsdag i et interview med B.T.

- Den 5. maj fik jeg forelagt en plan. At hele den her tanke om mine børns identitet den skulle tages fra dem, når de hver især fyldte 25 år. (Prinsesse, red.) Athena fylder 11 til januar. Og så fik jeg fem dages varsel, da beslutningen var fremskyndet, siger han.

Han ved ikke, hvorfor beslutningen blev fremskyndet, siger han til mediet. Han fortæller også, at han oprindeligt bad om betænkningstid.

Kongehuset offentliggjorde onsdag, at prins Joachims fire børn fra nytår ikke længere kan kalde sig prinser eller prinsesse til Danmark.

Det drejer sig om børnene Nikolai på 23 år og Felix på 20 år, som prins Joachim har med grevinde Alexandra, samt Henrik på 13 år og Athena på 10 år, som prins Joachim har med prinsesse Marie.

Kongehuset begrunder i en pressemeddelelse beslutningen med, at børnene skal have mulighed for at forme deres egen tilværelse i højere grad.

- Dronningens beslutning ligger i tråd med lignende tilpasninger, som andre kongehuse på forskellig vis har gennemført i de senere år, lyder det.

Dronning Margrethe begrundede onsdag sin beslutning med, at hun mener, at det er godt for børnene.

- Det er overvejelser, som jeg har gået med ganske længe, og jeg tror, det er godt for dem, sagde hun onsdag i forbindelse med et arrangement på Nationalmuseet.

Prins Joachim siger til B.T., at hans børn er meget kede af det. Ifølge prinsen ved hans børn ikke "hvilket ben de skal stå på", og de bliver straffet.

Ekstra Bladet har mødt prins Joachim ude foran den danske ambassade i Paris.

- Det er aldrig sjovt se sine børn på den måde blive gjort fortræd. De står selv i en situation, de ikke forstår, siger en meget berørt prins Joachim til mediet.

Spørgsmål: Hvordan har det her påvirket deres forhold til deres mor?

- Det tror jeg ikke, at jeg behøver at uddybe, siger prins Joachim til Ekstra Bladet.

