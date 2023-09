Prins Joachim ser frem til samarbejde mellem USA og Danmark

Prins Joachim har fredag første arbejdsdag på sit nye job som forsvarsindustriattaché i Washington D.C., USA.

- Det er ikke nemt at flytte kontinent. Paris var vores anden hjemmebane, og Europa er Europa. Det kender vi. Det her er noget helt andet, sagde han til TV 2, før han gik ind på den danske ambassade.

- Vi har haft nogle udfordringer og har stadig rigeligt at se til i forhold til indflytningen, men børnene startede i skole i mandags, og de er henrykte.

Prins Joachim fortalte desuden, at prinsesse Marie, der tidligere har studeret og arbejdet i USA, har det som en "fisk i vand" i den amerikanske hovedstad, og at han selv glæder sig til at forbinde danske og amerikanske virksomheder.

Artiklen fortsætter under annoncen

Prins Joachim og hans familie flyttede til USA fra Paris, hvor de har boet de seneste fire år.

Her tog prins Joachim først en militæruddannelse, før han fik job som forsvarsattaché ved den danske ambassade i Frankrig.

I marts meddelte hoffet, at prins Joachim havde fået et nyt job som dansk forsvarsindustriattaché i USA.

Den nye stilling er foreløbig for tre år med mulighed for forlængelse.

Prins Joachim er dog ikke afvisende overfor at flytte tilbage til Danmark en dag. Adspurgt om han har tanker om en dag at vende tilbage, svarede han:

- Jo, det har vi. Danmark er vores base, Danmark er vores hjem. Men vi er lige startet her, så det er slet ikke noget, vi har i tankerne lige nu.

/ritzau/