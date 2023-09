Prins Joachim starter nyt job og er tre-i-en for forsvarsindustrien

Når prins Joachim fredag tiltræder sit nye job i Washington som dansk forsvarsindustriattaché i USA, så sker det på et tidspunkt, hvor forsvaret har markant større betydning end i årtier.

Derfor betegner DI Forsvar og sikkerhed, brancheorganisation for den danske forsvarindustri, prinsens tiltrædelse som enormt vigtig.

- I de seneste to årtier skar man ned på Forsvaret, og det danske forsvar købte mest hyldevarer internationalt frem for at engagere sig med danske virksomheder, siger branchedirektør Joachim Finkielman fra DI Forsvar og sikkerhed.

- Men krigen i Ukraine har skabt en helt anden opmærksomhed. Vi oplever en forsvarsindustri, der vokser støt både herhjemme og internationalt i takt med massiv oprustning af det europæiske forsvar.

Prins Joachim er ifølge Finkielman den helt rette til at hjælpe danske virksomheder godt på vej til yderligere eksport ud over de i dag anslåede mere end fire milliarder kroner. Heraf halvdelen alene til USA.

- Ambassaderne spiller en afgørende rolle i forhold til at åbne døre for de danske virksomheder og skabe netværk og rammer for at mødes med udenlandske opkøbere, siger han.

At Joachim tilmed er prins, har kæmpestor betydning, mener branchechefen.

- Det skaber opmærksomhed og tiltrækker de rigtige mennesker.

- Prins Joachim er en tre-i-en-løsning. Han er en ekstremt dygtig diplomat og har oveni stor indsigt i forsvaret via sin uddannelse og militære rang. Samtidig er hans kulturelle baggrund helt afgørende, når man skal skabe netværk og åbne døre.

Han kalder prinsens jobskift fra Paris til Washington for en opgradering, fordi USA globalt er noget helt specielt sikkerheds- og forsvarsmæssigt.

- Amerikanske virksomheder er storleverandører til dansk forsvar: kampfly, helikoptere og våbensystemer. Samtidig er det amerikanske eksportmarked meget vigtigt for de danske virksomheder.

- Det transatlantiske samarbejde er et højt prioriteret område, og jeg er beæret over, at man har fundet mig kvalificeret til opgaven, lød det tidligere på året fra prins Joachim.

Han er flyttet til Washington med prinsesse Marie og parrets to børn fra Paris, hvor han var forsvarsattaché.

Den nye stilling er foreløbig for tre år men med mulighed for forlængelse.

