Prins Joachim vil opruste det danske forsvar: “Det er en forbandet pligt”

“For at sige det helt ærligt: Vi ville ikke ind i oprustningen mellem årene 1990 og 2022. Nu skal vi.”

Så kontant lød udmeldingen fra forsvarsattaché prins Joachim, der i forbindelse med en forsvarskonference tidligere på måneden talte med Information.

I interviewet opfordrer han virksomheder til at komme på banen og involvere sig i at styrke den danske forsvarsindustri. Og det handler ikke om at lukrere på, at der er opstået krig i Europa. Faktisk har vi ikke noget valg, for med prinsens egne ord er det “en forbandet pligt” at styrke det danske forsvar.

“Vi er blevet bombet tilbage i vores mentalitet. Vi lever ikke i fredelige tider mere. Truslen er lige om hjørnet, og truslen er bevidst. Truslen er mærkbar og følbar,” siger prinsen til Information.

Konferencen, som fandt sted i Berlin, har ifølge prins Joachim til formål at åbne døre mellem danske og tyske virksomheder i forsvars- og sikkerhedsindustrien. Ifølge konferencens program står den derfor på blandt andet “speeddating” mellem både små og store spillere inden for branchen.

En deltager ved konferencen, som Information har talt med, fortalte, at der opstået en “guldgraverstemning” i den danske forsvarsbranche. Det skyldes ikke mindst udsigterne til genoprustningen af det danske forsvar, som er blevet stillet i udsigt med det seneste forsvarsforlig, som skal løfte forsvaret til to procent af bnp. En målsætning, som oprindeligt skulle indfries inden 2033, men som SVM-regeringen siden har rykket frem til 2030.

Ifølge prins Joachim er den dansk-tyske konference et vigtigt skridt mod bnp-målsætningen. For nu er samarbejdet skudt i gang, og det kan komme til at starte en udvikling, der vil kunne mærkes i mange år frem.

Ifølge Weekendavisen, som også var til stede ved konferencen, holdt prins Joachim en brandtale om de forsvarspolitiske konsekvenser ved krigen i Ukraine.

"Vent ikke på ordrerne, gå i gang med produktion, se mod Østeuropa, der er brug for jer," lød det fra prinsen ifølge Weekendavisen.

Prins Joachim deltager i konferencen i kraft af sin rolle som forsvarsattaché på Danmarks ambassade i Paris, hvor han tiltrådte i 2020. Senere i år skifter han Paris ud med den amerikanske hovedstad Washington D.C., hvor han fremover skal være forsvarsindustriattaché.

En rolle som ifølge royale eksperter har tvunget prins Joachim til at pakke oprøret væk og droppe sine sårede følelser over, at dronning Margrethe har frataget hans børn deres titler.

"I forlængelse af, at han får en vigtig håndsrækning og skal udføre en vigtig opgave i USA, kan han ikke blive ved med at gøre oprør mod Dronningen. Hvis han forstætter med den stil, er jeg ikke et sekund i tvivl om, at der meget hurtigt vil blive slået store skår af hans troværdighed og popularitet," har kongehus-ekspert Thomas Larsen tidligere sagt til Kristeligt Dagblad.