Ligesom sine forældre er 23-årige prins Nikolai "i chok" over, at dronning Margrethe tager titler fra dem.

Prins Nikolai forstår ikke farmors beslutning om at fjerne titler

23-årige prins Nikolai er meget ked af og skuffet over beslutningen om, at han og hans tre søskende mister deres titler som prinser og prinsesse.

Det siger han til Ekstra Bladet.

- Hele min familie og jeg er selvfølgelig meget kede af det. Vi er, som mine forældre også har udtalt, i chok over denne her beslutning og over, hvor hurtigt det i virkeligheden er gået.

- Jeg er meget uforstående overfor, hvorfor det skal ske sådan her, lyder det.

Tidligere torsdag fangede Ekstra Bladet prins Nikolais far, prins Joachim, i Paris.

Her sagde han, at det aldrig er sjovt at "se sine børn på den måde blive gjort fortræd. De står selv i en situation, de ikke forstår", lød det.

Prins Joachim ser berørt ud i interviewsekvensen, og da han bliver spurgt, hvordan sagen påvirker hans forhold til sin mor, dronning Margrethe, svarer han efter en længere pause:

- Det tror jeg ikke, at jeg behøver at uddybe.

På spørgsmålet om, hvorvidt prins Nikolai er lige så berørt af situationen som sin far, svarer den 23-årige prins:

- Ja. Det er vi allesammen. Jeg har ikke set klippet, men jeg har læst og hørt om det, så ja.

Hvad konflikten betyder for hans eget forhold til sin farmor er "lidt i samme dur, som da min far blev spurgt", siger han til Ekstra Bladet.

Foruden prins Nikolai omfatter beslutningen hans søskende prins Felix på 20 år, prins Henrik på 13 år og prinsesse Athena på 10 år.

De to ældste har prins Joachim med grevinde Alexandra - de to yngste har han med prinsesse Marie.

Prins Nikolai siger til Ekstra Bladet, at det ikke kan være længere tid end en lille uge siden, at han blev informeret om, at hans titel bortfalder til nytår.

Det rammer endnu hårdere nu, hvor det er offentligt fremme, siger han.

Kongehuset offentliggjorde onsdag nyheden om, at prins Joachims fire børn fra nytår ikke længere kan kalde sig prinser eller prinsesse.

Kongehusets kommunikationschef, Lene Balleby, oplyste samme dag til B.T., at prins Joachim har kendt til beslutningen om at fratage titlerne siden begyndelsen af maj.

Men tidligere torsdag sagde prins Joachim til B.T., at kongehuset har fremskyndet beslutningen.

- Den 5. maj fik jeg forelagt en plan. At hele den her tanke om mine børns identitet skulle tages fra dem, når de hver især fyldte 25 år. (Prinsesse, red.) Athena fylder 11 til januar. Og så fik jeg fem dages varsel, da beslutningen var fremskyndet, sagde han.

/ritzau/