Prinsesse Isabella går i fars fodspor med gymnasiestart i Hellerup

Efter sommerferien fortsætter prinsesse Isabella sin skolegang i 1.g på Øregård Gymnasium i Hellerup.

Det skriver kongehuset i en pressemeddelelse.

Dermed går hun i sin fars fodspor.

Faktisk gik både kronprins Frederik og prins Joachim på samme gymnasium i 1980'erne. De blev studenter samme år.

Artiklen fortsætter under annoncen

Først skal prinsesse Isabella dog afslutte sin niende klasse på Ingrid Jespersens Gymnasieskole i København.

Her startede hun for godt et år siden.

Prinsesse Isabella skulle egentlig have startet på Herlufsholm Skole sammen med sin storebror, prins Christian, efter sommerferien sidste år.

Men lige omkring feriens begyndelse besluttede kronprinsparret, at børnene ikke skulle gå der alligevel, efter at der havde været massiv kritik af skolen.

I en TV 2-dokumentar stod en række tidligere elever frem og fortalte om et miljø præget af vold, mobning og seksuelle krænkelser.

Siden blev Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) sat til at lave en vurdering af trivslen på skolen.

På den baggrund blev der fundet nye skoler til både prinsesse Isabella og prins Christian.

Artiklen fortsætter under annoncen

I sin vurdering udtrykte styrelsen for alvor bekymring for elevernes trivsel på skolen.

Og i samme omgang vurderede styrelsen, at der ville være grundlag for at foretage en række markante ændringer på Herlufsholm.

Kronprinsparret meddelte i en udtalelse i forbindelse med beslutningen om at droppe planerne om Herlufsholm for både prins Christian og prinsesse Isabella, at det havde været "en svær proces for os som familie".

Alligevel blev beslutningen taget på baggrund af "det samlede billede og vores særlige position som kronprinspar".

Det fremgik af en udtalelse fra kongehuset 26. juni sidste år.

Prins Christian startede efterfølgende på Ordrup Gymnasium i Gentofte. Her går han i 2.g.

/ritzau/