Prinsesse Isabella skal konfirmeres den sidste dag i april

Prinsesse Isabella skal konfirmeres lørdag 30. april i Fredensborg Slotskirke.

Det oplyser kongehuset i en pressemeddelelse.

Konfirmationen finder sted klokken 12.00. Efterfølgende bliver hun fejret privat af venner og familie, lyder det.

Det er den kongelige konfessionarius, biskop i Aarhus Stift Henrik Wigh-Poulsen, der forestår ceremonien.

Forrige år blev prinsessens storebror, prins Christian, konfirmeret samme sted. Det var forinden blevet udskudt til 2021 på grund af coronapandemien.

Her vakte prinsesse Isabella opsigt, da hun irettesatte sin mor, kronprinsesse Mary, under pressefotograferingen. Her kom det med på en optagelse, at hun sagde til sin mor:

- Sagde du ikke, at jeg skulle gå med farmor? Er du helt væk?

Klippet florerede efterfølgende på sociale medier, hvor mange morede sig over prinsessens direkte facon.

Fredensborg Slotskirke har gennem de seneste 100 år dannet rammen om en række begivenheder i kongefamilien.

Siden 1915 har kirken været brugt til kongelige konfirmationer. Der er ikke andre konfirmander i kirken den dag, hvor et medlem af kongehuset konfirmeres.

Prinsesse Isabellas far, kronprins Frederik, blev konfirmeret i kirken 28. maj 1981, mens hendes farmor, dronning Margrethe, blev det 1. april 1955.

Den 14-årige prinsesse går til daglig i 8. klasse på Tranegårdskolen i Gentofte Kommune.

Da prinsessen kom til verden på Rigshospitalet i København 21. april 2007, når hun dermed lige akkurat at fylde 15 år inden sin konfirmation.

Også hendes dåb, som foregik 1. juli 2007, foregik i Fredensborg Slotskirke.

Her blev hun døbt Isabella Henrietta Ingrid Margrethe.

Henrietta er navnet på prinsesse Isabellas afdøde mormor, Henrietta Clark Donaldson.

Margrethe er navnet på hendes farmor, dronning Margrethe, mens Ingrid var navnet på prinsesse Isabellas royale oldemor, dronning Ingrid.

/ritzau/