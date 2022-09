Udgifterne til at etablere en gasrørledning til Lolland og Falster ventes at stige med 409 millioner kroner.

Prisen for ny gasledning stiger med næsten en halv milliard

Det bliver langt dyrere end hidtil antaget at etablere en gasrørledning fra Everdrup på Sydsjælland over Falster til Nakskov på det vestlige Lolland.

Senest har det været forventningen, at prisen for den nye gasrørledning ville ende på et godt stykke over en milliard kroner - nærmere bestemt 1.046.000.000 kroner.

Men ifølge en redegørelse sendt til Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg kommer projektet til at koste yderligere 409 millioner kroner. Det skriver TV 2 Øst.

Der er altså tale om en stigning på cirka 40 procent.

Afsenderen af redegørelsen til udvalget er klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S). Bag beregningen står Energinet, som er bygherre på dele af den 115 kilometer lange gasrørledning.

I dag er der ikke gasforsyning til Lolland og Falster. Gasrørledningen skal primært levere gas til sukkerfabrikkerne i Nakskov og Nykøbing Falster. De bruger i dag olie.

Det er ikke første gang, at forventningerne til udgifterne til gasforbindelsen må justeres.

Oprindeligt var projektet vurderet til at koste 792 millioner kroner. Indtil videre er prisen for projektet således steget med 663 millioner kroner.

Det får dog ikke ministeren til at tvivle på, at det er en god idé at etablere gasrørledningen til Lolland og Falster.

- Den her regering står ved beslutningen om at lave gasrørledningen. Det er en utrolig vigtig beslutning for Lolland-Falsters erhvervsudvikling og den grønne omstilling i hele Danmark, siger Dan Jørgensen til TV 2 ØST.

Han pointerer blandt andet, at gasrørledningen også betyder, at der kan opføres biogasanlæg på Lolland, der vil kunne producere mere gas, end der vil blive brugt på øen.

- Vi skal jo lave en grøn omstilling, hvor vi kommer fri fra Putins gas – den er dyr, må man sige – og i stedet for bruge bæredygtig biogas, siger han.

Anderledes ser Radikale Venstre på projektet i lyset af prisudviklingen.

Her er Rasmus Helveg Petersen, formand for Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget, nu klar til at skrinlægge projektet.

I den opjusterede pris for projektet indgår også en reserve på 129 millioner kroner i tilfælde af uforudsete hændelser og udgifter.

Gasrørledningen forventes at stå færdig i 2024.

/ritzau/