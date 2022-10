Priser på smør og gas stikker af og skal tjekkes nærmere

Prisen på smør og gas er steget mere i Danmark end andre lande, vi kan sammenligne os med.

Det konkluderer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen efter et pristjek, som blev sat i gang af erhvervsminister Simon Kollerup (S) i august.

Styrelsen vil nu grave et spadestik dybere og undersøge, hvad der ligger til grund for højere priser for de to produkter.

- Det tyder på, at priserne på de to produkter (smør og gas, red.) er steget mere i Danmark, end i lande vi sammenligner os med, og vi vil gerne have undersøgt, hvad der ligger til grund for det, siger kontorchef Niels Enemærke, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Styrelsen har set på prisudviklingen i Danmark og sammenholdt den med prisudviklingen på tilsvarende produkter i Sverige, Tyskland og Holland.

- Det, vi kigger på, er hvordan prisen har udviklet sig, ikke prisniveauet, men inflationstakten.

- Der kan vi se, at prisen på dansk smør er steget lidt mere i Danmark, end de lande vi sammenligner os med, siger Niels Enemærke.

På samme måde forholder det sig med gas, som er blevet en mangelvare over hele i Europa, efter at Rusland har begrænset eksporten.

For at kaste yderligere lys over prisstigningerne vil styrelsen nu tage et møde med både producent-, engros- og detailleddet for at finde mulige forklaringer.

Kontorchefen understreger, at prisdannelsen i Danmark som udgangspunkt er fri.

- Hvis en virksomhed tager en pris, der ligger lidt over omkostningsniveauet, så er der stadig fri prisdannelse.

- Vi har konkurrenceloven, der siger, at man ikke må indgå karteller, og hvis man er en dominerende virksomhed, kan der gælde særlige spilleregler.

- Men det her projekt handler om at blive klogere på, hvorfor vi kan observere en prisudvikling i Danmark, der er lidt højere, end de lande vi kan sammenligne os med, siger Niels Enemærke.

Erhvervsministeren bakker op om undersøgelsen.

- Når vi kan se, at prisen stiger mere på visse produktgrupper i Danmark end i udlandet, så er vi nødt til at finde ud af hvorfor, siger Simon Kollerup i en pressemeddelelse.

Priserne på en lang række varer, herunder fødevarer, el og gas, er steget markant i Danmark og hele Europa.

Beregninger foretaget i august af pensionsselskabet PFA viser, at prisstigningerne koster en typisk dansk familie med eget hus 34.000 kroner ekstra om året.

