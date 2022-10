Prisstigninger får flere til at søge mod genbrugsbutikker

En billig frakke. Legetøj til barnebarnet. Et ovnfast fad.

Det er nogle af de ting, som forbrugerne konkret går efter i øjeblikket, når de træder ind i en af Folkekirkens Nødhjælps 111 genbrugsbutikker rundt omkring i landet.

Det fortæller Birgitte Qvist-Sørensen, der er organisationens generalsekretær, efter at butikkerne har oplevet en stigning i salget på 14 procent i september sammenlignet med samme måned sidste år.

- Typisk har vores kunder et forbrugsmønster, hvor de blot "snuser" lidt rundt i butikkerne, forklarer hun.

- Nu hører vi derimod, at folk kommer efter konkrete ting for at spare penge, fordi inflationen kradser i budgettet.

Omsætningen i butikkerne er i september steget til 4,8 millioner kroner fra 4,2 millioner i samme måned sidste år.

- Folks indkøb er mere behovsdrevet end før krisen, tilføjer generalsekretæren.

Hun siger, at folks forbrugeradfærd minder om den, man så for 40-50 år siden, da organisationens første butikker blev åbnet. Også dengang gjorde inflationen et stort indhug i danskernes budgetter.

- Dengang kom folk jo også for at spare penge. Det er samme forbrugsmønster, folk er vendt tilbage til i dag, siger hun.

Det er ikke kun genbrugsbutikkerne, som oplever en stigning i salget. Det samme gælder for Wefood-butikkerne, som også drives af Folkekirkens Nødhjælp. De sælger overskudsvarer fra supermarkeder.

I årets otte første måneder havde butikkerne ti procent flere kunder, oplyser organisationen.

- I Wefood-butikkerne siger folk direkte til vores frivillige, at de kommer for at spare penge, siger Birgitte Qvist-Sørensen.

- Det typiske incitament for at handle i Wefood-butikkerne er at gøre noget for klimaet og for at modvirke madspild. Men nu finder mange vej til butikkerne, fordi de ganske enkelt ikke har flere penge.

/ritzau/