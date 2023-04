Privat aktør vil jagte gas i Nordsøen trods politisk stop

Et bredt flertal i Folketinget har aftalt at stoppe for udvinding af olie og gas i Nordsøen i 2050 for at fremme den grønne omstilling.

Alligevel har Klimaministeriet modtaget en ansøgning fra en ukendt aktør om at udvinde gas i et felt, hvor potentialet er fem milliarder kubikmeter gas. Det svarer til cirka 2,5 gange det årlige gasforbrug i Danmark.

- Regeringens mål om 100 procent grøn gas i 2030 står fast. Til gengæld vil en potentiel ny gasproduktion bidrage til Europas forsyningssikkerhed, siger klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard (M) i en pressemeddelelse.

Produktionen kan starte inden for fire til seks år og strække sig 15 år frem. Det er den første ansøgning, siden Nordsøaftalen fra 2020, der sætter en slutdato for udvinding af olie og gas i 2050.

Et bredt flertal blev dengang enig om nogle rammer, som sikrede langsigtede vilkår frem mod slutdatoen. Det gør det muligt uden statens initiativ at søge nye tilladelser.

Det er endnu uvist, om det vil føre til udvinding af gas. Ministeren hæfter sig ved, at det vil styrke Europas forsyningssikkerhed i lyset af Ruslands invasion af Ukraine.

Rusland står for at levere en stor del af Europas gas, men en række vestlige lande har indført sanktioner som følge af krigen og vil gøre op med brugen af russisk gas.

- Ukraine-krigen har vist, at Europas energiforsyning er skrøbelig. Det har sat sig i høje energipriser, som vi også har mærket herhjemme i Danmark.

- På lang sigt er det noget, vi skal løse med grøn energi, men indtil vi er i mål med den grønne omstilling, så er Europa afhængig af gas. Og jeg ser hellere, at den gas kommer fra effektiv produktion i Nordsøen frem for uden for EU, siger Lars Aagaard.

Ritzau forsøger at få et interview med ministeren og har hørt ministeriet til, hvem aktøren er.

