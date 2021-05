Skrottede coronavacciner kan tages i brug fra næste uge

Firmaet Practio forventer at give de første stik med skrottede coronavacciner i den kommende uge.

Region Midtjylland har på vegne af alle regioner skrevet kontrakt med Practio, som bliver leverandør for ordning med skrottede coronavacciner.

Det oplyser Sundhedsministeriet i en pressemeddelelse fredag.

Det er vacciner fra AstraZeneca og Johnson Johnson, der tages i brug.

De er taget ud af det danske vaccinationsprogram mod covid-19, fordi de i sjældne tilfælde kan føre til alvorlige bivirkninger med blodpropper og få blodplader.

Ordningen er en tilvalgsordning, så borgere selv kan vælge - uden for det almindelige vaccinationsprogram - at bede om at få et stik med en af vaccinerne.

Først skal en læge dog se en og vurdere, om man må få en af vaccinerne.

Lørdag kan de første borgere få en tid til lægekonsultation hos Practio, og forventningen er, at de første stik med vaccinerne kan gives i den kommende uge.

/ritzau/