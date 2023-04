Private aktører skal bekæmpe ventetid på tjek for brystkræft

Kvinder venter for længe på at blive screenet for brystkræft i Region Hovedstaden.

Det skal blandt andet løses ved hjælp fra private aktører, der skal screene 2400 kvinder om måneden de kommende måneder.

Det skriver Region Hovedstaden i en pressemeddelelse onsdag.

Politikkerne i regionen afsætter 15 millioner kroner til 2023 for at bekæmpe ventetiden på screeningerne. Det er her, en del af pengene går til private aktører.

- Det er simpelthen ikke godt nok, at vi i en periode har haft alt for lange ventetider på screeninger for brystkræft, siger Lars Gaardhøj (S), regionsrådsformand i Region Hovedstaden, i meddelelsen.

Kvinder i alderen 50 til 69 år har ret til en screening for brystkræft hvert andet år ifølge sundhedsloven. Der må maksimalt gå to år og tre måneder mellem screeningerne.

Men på grund af mangel på personale i regionen har ventetiden i perioder været oppe på to år og otte måneder.

De seneste måneder har regionen forsøgt at nedbringe ventetiden med merarbejde og rekruttering af nyt personale. Aktuelt er perioden mellem screeninger på cirka to år og fire måneder.

Lars Gaardhøj uddyber, at det har været svært at skaffe mammaradiologer til at foretage screeningerne. Derfor har det været nødvendigt i regionen at prioritere kvinder, hvor der var konkret mistanke om brystkræft, påpeger han.

- Det har i situationen været den rigtige prioritering, men det ændrer ikke på, at tusindvis af kvinder har måtte vente alt for længe på en screening, og det har helt sikkert været med til at skabe en del bekymring og utryghed.

- Derfor er jeg meget tilfreds med, at vi nu kan forkorte ventelisterne markant, siger han i meddelelsen.

De 15 millioner kroner afsættes fra regionens budgetreserve.

/ritzau/