Private firmaer kan foretage op mod 207.000 lyntest om dagen

Kapaciteten for antallet af daglige lyntest er næsten fordoblet, efter at kontrakter er blevet forlænget.

I samarbejde med private leverandører har landets regioner tæt på fordoblet det antal af lyntest, der er kapacitet til at foretage om dagen.

Det skriver Altinget.

Siden 25. februar har den daglige kapacitet på lyntest været på 207.000 om dagen. Det er en stigning på 88 procent i forhold til den tidligere kapacitet på 110.000 lyntest om dagen.

Regionernes opskalering er sket i forbindelse med, at de midlertidige kontrakter med lyntestleverandørerne Falck og Copenhagen Medical er blevet forlænget til 30. april.

Dermed fortsætter Falck som minimum med at lynteste danskerne i Region Sjælland, Region Midtjylland og Region Nordjylland frem til udgangen af april, mens Copenhagen Medical står for lyntestningen i Region Hovedstaden.

Falck og Copenhagen Medical overtog størstedelen af SOS Internationals lyntestopgaver, da selskabets kontrakt blev opsagt blot en uge efter, at den var trådt i kraft i begyndelsen af februar.

De midlertidige aftaler udløb derfor oprindeligt 30. marts. Men kontrakterne er nu blevet forlænget på de eksisterende vilkår med en måned for at sikre mere tid til at få styr på det kommende udbud.

- Vi forlænger for at være sikker på, at vi kan nå at få det nye udbud på plads og sikre en tilpas periode til implementering, siger Dorte Christensen, vicedirektør i Indkøb Medicoteknik hos Region Midtjylland, der står for regionernes lyntestkontrakter, til Altinget.

Hun peger på, at det nye udbud skal sikre en høj grad af fleksibilitet, hvad enten det handler om flere og mere lokale faste teststeder, ekstra test ved smitteudbrud eller test ved udpegede lokationer som et uddannelsessted, begivenheder med større forsamlinger og lignende.

Kapaciteten til at kunne foretage 207.000 lyntest om dagen skal ses i lyset af, at der i det hele kan foretages mere end 400.000 daglige test for corona. Det er inklusive de PCR-test, som regionerne selv står for at foretage.

Ifølge Styrelsen for Forsyningssikkerhed har der ved indgangen til denne uge været i alt 209 faste testcentre fordelt over hele landet. 108 af dem tilbyder PCR-test, mens 101 af dem tilbyder lyntest.

/ritzau/