Private forurener grundvandet med ukrudtsmiddel

Hver tolvte, der bruger ukrudtsmiddel, køber det fra landmænd. Det ødelægger miljøet, siger professor.

Når græs, mos og mælkebøtter presser sig op mellem fliserne, tager hver tolvte dansker voldsomme midler i brug.

En undersøgelse fra Miljøstyrelsen viser, at 8,5 procent af dem, der anvender sprøjtemidler, har købt ukrudtsmiddel hos en landmand.

Det er ulovligt og kan føre til store miljømæssige problemer, siger Nina Cedergreen, professor i miljøtoksikologi ved Københavns Universitet.

- Landmænd kan købe sprøjtemidler i en langt højere koncentration, end man kan finde i et byggemarked. De fortynder typisk en liter op i 450 liter.

- Når folk står med deres vandkande derhjemme, tænker de bare: "Den skal have et ordentligt skvæt". Og så pisker det ned i grundvandet.

Hver anden borger køber ukrudtsmidler.

Ud over at sive ned til grundvandet er der ved forkert brug af industrielle ukrudtsmidler også risiko for nedsivning til overfladevand samt skadelige effekter på bier og andre organismer, siger Nina Cedergren.

/ritzau/