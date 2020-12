Private skal bidrage med 20.000 flere coronatest om dagen

Smittetallene stiger, så myndighederne vil tilkøbe mere testkapacitet hos private aktører, siger Heunicke.

Myndighederne vil udvide testkapaciteten ved at tilkøbe mere laboratoriekapacitet hos private. Det skal sikre flere test i den kommende tid.

Det sagde sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på et pressemøde torsdag.

- Ved at tilkøbe privat kapacitet kan vi få 20.000 flere hver dag i dagene op til jul, lød det fra Heunicke.

Ifølge brancheorganisationen Dansk Erhverv er det på tide.

- Jeg glæder mig over, at et offentligt-privat samarbejde nu kan sikre, at testkapaciteten bliver udvidet. Private aktører står klar både med antigentest og PCR-test, siger direktør Brian Mikkelsen i en skriftlig kommentar.

Også Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, roser beslutningen.

- Det er rigtig godt, at der nu bliver åbnet for at private virksomheder kan hjælpe til med at få danskerne testet hurtigt og sikkert.

- Nu handler det om, at vi hurtigst muligt får lavet et godt samarbejde mellem det offentlige og det private, så danskerne kan komme til, og så vi får smitten under kontrol igen, lyder det i en skriftlig kommentar.

/ritzau/