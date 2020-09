Private velfærdsvirksomheder savner coronamillioner

De private og selvejede velfærdsaktører ude i kommunerne føler sig overset i coronahjælp, skriver Berlingske.

De private og selvejende virksomheder, der er leverandører af velfærd i kommunerne, savner et trecifret millionbeløb til at dække coronaudgifter, som kan dækkes af kommunerne.

En ny rundspørge lavet af Dansk Erhverv (DE) og Selveje Danmark viser således, at kun en fjerdedel af deres medlemmer på velfærdsområdet har modtaget en henvendelse fra kommunen vedrørende de ekstra coronaudgifter.

Det skriver Berlingske søndag.

Samlet set er der brugt omkring tre milliarder på coronakontoen til kommunerne.

Det er penge til ekstra rengøring, vikarer, værnemidler og andet, skriver Berlingske.

Ved coronakrisens begyndelse slog finansminister Nicolai Wammen (S) fast, at kommunale, private og selvejende institutioner skulle sidestilles.

Men det er ifølge Dansk Erhverv ikke sket, skriver avisen.

Til Berlingske siger velfærdspolitik chef i DE Troels Yde Toftdahl, at pengene ikke er blevet ligeligt fordelt. De kommunale aktører bliver forfordelt, lyder det.

- Når først kommunerne har fået pengene, så bliver de til kommunale penge. Når de så skal videre ud, så skal vi nærmest vriste dem ud, fordi de har lært at betragte dem som deres egne penge, siger han.

Dansk Erhverv vurderer, at de private og selvejende leverandører af velfærd har et trecifret millionbeløb til gode i kommunerne.

35 procent af alle aktørerne på socialområdet og i ældreomsorgen er i dag ikkekommunale.

Berlingske fremhæver flere eksempler på, at selvejende og private velfærdsaktører har haft svært ved at få pengene ud af kommunerne.

Blandt andet på bostedet Valmuen i Aakirkeby på Bornholm. Her betød coronalukningen, at beboerne ikke længere kunne komme i dagtilbud. Derfor skulle de aktiveres på bostedet med ekstra personale.

Det gav ekstra udgifter på 285.000 kroner. Men kommunen svarede på en henvendelse, at det skulle bostedet have gjort opmærksom på tidligere og afviste at betale kompensation.

/ritzau/