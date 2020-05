Privathospitalerne flytter ind på din sundhedsjournal

For at give bedre overblik over patienters data bliver privathospitaler en del af sundhedsjournalen.

Privathospitalet Kollund er det første danske privathospital, som bliver en del af sundhedsjournalen.

Det fortæller Danske Regioner i en pressemeddelelse.

Ved at inkludere de private hospitaler på sundhedsplatformen bliver patientens informationer samlet på ét sted.

Det betyder, at det offentlige og det private sundhedsvæsen kan tilgå de samme informationer på platformen.

Formand for Danske Regioner, Stephanie Lose, er glade på patienterne vegne over udviklingen.

- Regionerne har nået en vigtig milepæl for patienterne med det første private hospital på sundhedsjournalen.

- Snart kan de nemt og sikkert følge med i deres sundhed og behandling på tværs, mens datadelingen giver klare fordele for sundhedspersonalet rundt i sundhedsvæsenet, siger Stephanie Lose.

Efter planen skal alle privathospitaler være en del af sundhedsplatformen inden udgangen af 2021.

/ritzau/