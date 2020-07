Producent skal alligevel ikke trække spritflasker tilbage

Juiceproducenten Seimei har tidligere fået påbud om at tilbagekalde håndsprit pakket i juiceflasker.

Juiceproducenten Seimei fik fredag et påbud fra Miljøstyrelsen om at trække et håndspritsprodukt tilbage, fordi det var pakket i samme emballage som virksomhedens juice og derfor kunne forveksles.

Men tirsdag aften blev påbuddet sat i bero. Det fremgår af et brev fra miljøminister Lea Wermelin (S) til Seimei. Det skriver DR Sjælland.

I brevet skriver ministeren, at hun har bedt Miljøstyrelsen om at gå i dialog med Seimei om, hvordan flaskerne kan gøres mere sikre.

- Løsningen er ikke fundet endnu. Vi afventer at høre fra kemikalieinspektionen i dag, om hvad de foreslår af løsninger, fortæller Allan Feldt, der driver Seimei, til DR Sjælland.

Hvis løsningen bliver, at der skal trykkes nye mærkater til flaskerne, forventer ejeren, at staten vil være med til at betale omkostningerne og beskriver forløbet som ubehageligt.

- Lige pludselig bliver ens virksomhed truet på livet, siger Allan Feldt til DR Sjælland.

Han fortæller, at Seimei brugte juiceflasker til håndspritten, fordi det var den eneste emballage, som virksomheden lå inde med på daværende tidspunkt.

Påbuddet om at trække håndspritten tilbage ville give virksomheden et tab på mindst to millioner kroner, og den store regning kunne blive dødsstødet for den lille juiceproducent, vurderer ejeren.

Virksomheden har desuden oplevet massiv opbakning, efter at den fik besked på at trække håndspritten tilbage.

Flere Facebook-grupper har opfordret beboere i lokalområdet til at købe virksomhedens produkt, så de økonomiske konsekvenser kunne mindskes.

Ifølge miljøminister Lea Wermelin er det en stor stigning i henvendelser til Giftlinjen om børn, som ved et uheld har indtaget håndsprit, der fik Miljøstyrelsen til at skærpe kravene.

- Men vi skal selvfølgelig ikke straffe virksomheder, der har vist samfundssind, og som er trådt til i en meget svær situation, siger ministeren i et skriftligt svar til DR Sjælland.

/ritzau/