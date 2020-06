Producent tøver med at følge USA og ændre navn på Eskimo-is

"Eskimo" er nedsættende og fjernes fra isnavn i USA. Sådan oplever producenter det dog ikke i Danmark.

Amerikanerne skal snart vænne sig til, at den 100 år gamle ispind "Eskimo Pie" fra Dreyer's Grand Ice Cream får et nyt navn.

"Eskimo" kan opfattes nedsættende, og derfor vil producenten, der er ejet af Nestlé, ændre navnet.

I Danmark sælges der flere is med "eskimo" i navnet - blandt andet "Kæmpe Eskimo" fra Frisko.

Her er det dog ikke oplevelsen, at navnet opfattes som stødende, siger Sandhya Forselius, presseansvarlig hos Unilever, der ejer Frisko.

- Vores is "Kæmpe Eskimo" har altid været et populært produkt i Danmark, og vi oplever ikke, at navnet generelt vækker anstød eller opfattes som krænkende blandt danske forbrugere, skriver hun i en kommentar.

"Eskimo" betegner ifølge Den Danske Ordbog personer, "der tilhører et af de oprindelige asiatiske folk, der bebor de arktiske egne i Grønland".

Her anføres det dog, at ordet kan virke stødende, og at "inuit" foretrækkes af folkeslaget, der også er i Nordcanada, Alaska og dele af Sibirien.

Heller ikke Rema 1000, der sælger is med navnet "Kæmpe Eskimo Pind", har en opfattelse af, at navnet opfattes som stødende.

- Vi oplever heller ikke for nuværende, at navnet generelt opfattes som krænkende blandt danske kunder, skriver kommunikationschef Jonas Schrøder i en mail.

Til spørgsmålet om, hvorvidt Rema 1000 overvejer at ændre navnet, har han ikke yderligere kommentarer.

Unilever svarer ikke direkte på, om selskabet arbejder med at ændre navnet på "Kæmpe Eskimo".

Presseansvarlig Sandhya Forselius peger på, at koncernen har forpligtet sig til at revurdere det sprog og de billeder, som bruges i koncernens 400 brands.

- Vi er parate til at lytte, forandre og tage vores ansvar, når vi ser, at vi kan bidrage positivt til mere ligestilling og inklusion - og en mere respektfuld verden, skriver hun.

Hvad amerikanerne nu skal til at kalde "Eskimo Pie"-isen, vides endnu ikke. Det vil blive præsenteret ved årsskiftet.

/ritzau/