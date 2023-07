Unge vender ryggen til lokale uddannelser og ser mod storbyer

Natten til fredag har håbefulde ansøgere fået at vide, om de er kommet ind på deres drømmeuddannelse i det nye skoleår.

Og mange af dem har rettet blikket mod landets storbyer, når de har søgt om optagelse.

Det betyder, at der stadig er mange ledige pladser i de mindre byer. Det gælder for eksempel ved VIA University College, som blandt andet står for sygeplejerske- og læreruddannelser i Region Midtjylland.

Her regner man ikke med, at der bliver fyldt på deres uddannelser uden for Aarhus.

Det fortæller Gitte Sommer Harrits, som er prorektor hos VIA University College.

- Selv om der også er nogen, der kommer efter fristen, og vi optager studerende et godt stykke tid endnu, så tror vi ikke helt på, at vi får fyldt vores pladser, siger hun.

Ifølge VIA University College søger 30 procent af de unge i Vestjylland en uddannelse i Østjylland, selv om de kan uddanne sig til det samme i deres lokalområde.

VIA University College har 42 uddannelser fordelt i 11 byer i regionen. Men selv om man altså ofte kan tage en uddannelse tæt på sin hjemby, er Aarhus klart mest populært, fortæller prorektoren.

- Det, der er bekymrende, er, om vi kan blive ved med at sikre dimittender til velfærdsstatens store institutioner, siger hun.

Gitte Sommer Harrits lægger vægt på, at de studerende også skal have gode muligheder for at komme i praktik, og at arbejdsmarkedet som pædagog, sygeplejerske og lærer er spredt ud over hele landet.

Der er dog nogle uddannelser, som skiller sig ud.

I Viborg er der helt fyldt på Bachelor of Animation og Bachelor in Graphic Storytelling. Men her er der stadig pladser at finde på uddannelser som eksempelvis sygeplejerske eller pædagog.

Der er til gengæld ingen ledige pladser på sygeplejerskestudiet i Randers, skriver VIA University College i en pressemeddelelse.

