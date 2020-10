Professionshøjskole indfører mundbind i undervisningen

Nordjysk skole indfører mundbind i undervisningen, men andre skoler bruger dem kun i særlige situationer.

På professionshøjskolen University College Nordjylland i Aalborg har de studerende fra mandag skulle bære mundbind.

Det sker, fordi det ikke er muligt at overholde kravet om minimum én meters afstand i lokalerne på to af skolens campusser. Det skriver DR Nordjylland.

Klasselokalerne er meget traditionelle, og der er typisk 30 studerende i en klasse siger uddannelseschef Henriette Eduardsen til DR.

- Derfor er det ikke muligt at holde den nødvendige afstand. Så for at være på den sikre side, har vi valgt kravet om mundbind, siger hun.

Det er dog ikke på alle professionshøjskoler, at det er nødvendigt med et sådan tiltag i hele skoletiden.

På Via University College er der kun indført mundbind i situationer, hvor de studerende ikke har mulighed for at afholde afstand.

Det siger professionshøjskoledirektør Kirsten Bundgaard.

- Vi har ikke indført mundbind i den almindelige undervisning, men i situationer, hvor de studerende ikke kan holde afstanden. Det kan eksempelvis være i laboratorier.

Det samme gælder på Københavns Professionshøjskole. Det oplyser ressourcedirektør Søren Eriksen.

- Vi bruger mundbind i de situationer, hvor vi har undervisning og ikke kan overholde kravet om en meter, og hvor holdene er blandede.

Samme melding lyder fra Sydjyllands professionshøjskole, UC Syd, samt Professionshøjskolen Absalon.

Begge steder bliver der brugt mundbind i laboratorier og andre situationer, hvor det ikke er muligt at holde afstand, oplyser skolerne.

Ifølge flere af skolelederne er Uddannelses- og Forskningsstyrelsen på vej med præciserede retningslinjer for institutionerne.

Kirsten Bundgaard fra Via University College forventer ikke at skulle indføre mundbind i al undervisning. Det er dog muligt, at de nye retningslinjer giver anledning til "mindre justeringer", siger hun.

Søren Eriksen fra Københavns Professionshøjskole vil holde øje med, hvor meget retningslinjerne skærpes.

- Hvis de signalerer, at vi skal være mere påpasselige, kan det være, at øget brug af mundbind er noget, vi kan tage i anvendelse, siger han.

Skolelederne forventer de præciserede retningslinjer i løbet af ugen.

/ritzau/