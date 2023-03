Professor advarer mod at dømme Nye Borgerlige ude

Sjældent har det set så svært ud for et parti, som det lige nu gør for Nye Borgerlige.

Inden for kort tid har to folketingsmedlemmer forladt gruppen til fordel for Dansk Folkeparti. 20. februar gik næstformanden, Henriette Ergemann, og nu er formand Lars Boje Mathiesen også fortid.

Afsat af hovedbestyrelsen for at stille "abnorme" pengekrav.

Alligevel er det for tidligt at dømme Nye Borgerlige ude, siger Kasper Møller Hansen, der er professor og valgforsker på Københavns Universitet.

Han mener, at en af de to stiftere, tidligere formand Pernille Vermund og tidligere næstformand Peter Seier Christensen, kan tænkes at overtage formandsposten.

De sidder begge i folketingsgruppen og hovedbestyrelsen.

- Pernille Vermund er ikke plettet af den her sag, og hun er enormt vellidt af sine vælgere. Mit bud er, at hun eller Peter Seier tager en tørn mere.

- Det vil give partiet ro til at finde en ny leder frem til næste folketingsvalg, siger Kasper Møller Hansen.

Han peger desuden på, at Nye Borgerlige har en stærk organisation i hele landet.

- De har byrådsmedlemmer, regionsrådsmedlemmer og et stærkt sekretariat på Christiansborg.

Dertil skal lægges, at partiet gik frem ved valget i november.

- Partiet fik ikke så mange mandater, som det stod til under valgkampen, men alligevel gik det pænt frem. Næsten en fordobling i forhold til valget i 2019, siger Kasper Møller Hansen.

Men skal partiet overleve, er det er afgørende, at der hurtigt træffes en række beslutninger.

- Lige nu ser det sort ud. At en hovedbestyrelse smider en formand ud, efter selv at have valgt vedkommende for en måned siden, er meget usædvanligt.

- Det vidner om et parti i nedsmeltning både politisk og organisatorisk. Men jeg mener bestemt ikke, at partiet er dødt, siger Kasper Møller Hansen.

Det er en enig bestyrelse, der har besluttet at afsætte Lars Boje Mathiesen.

På Facebook betegner han beslutningen som et "karaktermord" og kalder partiet "desperate".

- Det er bare så beskidt, tingene er i politik. Det har jeg meget lidt respekt for. De ved ligeså godt som jeg, hvad uenigheden handlede om, skriver han blandt andet.

/ritzau/