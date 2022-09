Professor afviser konservativ påstand om misbrug af embedsværk

Der bliver gået til stålet i dansk politik, hvor mange forventer et valg inden længe.

De Konservative beskylder fredag regeringen for at "misbruge" Finansministeriet i et forsøg på at mistænkeliggøre oppositionspartiet.

Det skyldes, at ministeriet torsdag fremlagde et nyt notat efter diskussionen om De Konservatives 2030-plan. Den er blevet diskuteret vidt og bredt efter en debat søndag blandt kandidaterne til at blive statsminister.

Det er misbrug af Finansministeriet som del af en valgkamp, lyder skudsmålet. Men det afviser professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet Sten Bønsing

- Der er meget fri mulighed for, at en minister kan bede embedsmænd om at regne på alt muligt.

- Det kunne være, at ministeren synes, det var et godt forslag og ville have embedsmændene til at regne på, om han skulle gå videre med det, siger han.

Finansordfører Rasmus Jarlov (K) skriver på Twitter, at beregningerne er forkerte, og at offentligheden bliver vildledt.

- Vi kalder finansministeren i samråd om sagen, hvor vi vil bede ham forklare, hvorfor han misbruger Finansministeriet på denne måde til Socialdemokraternes valgkamp, skriver han.

Finansminister Nicolai Wammen (S) har afvist, at Finansministeriets regnemodeller kan anfægtes.

- Der bliver regnet ens, uanset om det er en blå eller rød regering, siger Wammen.

Han forholder sig ikke til, om det er misbrug af hans ministerium.

Forud for valget i 2019 var der dog ingen tvivl hos Wammen.

Han var dengang i opposition og havde samme argumentation som Jarlovs, da Kristian Jensen var finansminister for Venstre.

- Det er dybt pinligt og ren valgkamp fra Kristian Jensens side, når han prøver at skubbe sit embedsværk foran sig.

- Det er en tilståelsessag, når man på den måde sætter sit embedsværk til at lave politisk arbejde, sagde Wammen til Ekstra Bladet i 2019, da embedsværket havde regnet på et udspil fra Socialdemokratiet.

De Konservative har bedt om at få notatet fra Finansministeriet, men har efter eget udsagn ikke modtaget det.

Den del er til gengæld ikke i orden ifølge professoren.

- Hvis man beder om det, skal det selvfølgelig udleveres med det samme. Der er jo aktindsigt, siger Sten Bønsing.

/ritzau/