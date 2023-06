Professor: Alle overskridelser af kræftventetider bør indberettes

Regionerne bør fremover indberette overskredne ventetider, hver gang kræftpatienter må vente længere på operation end de 14 dage, loven tilsiger. Også selv om patienten er informeret og har givet sit samtykke.

Det siger Jes Søgaard, der er sundhedsøkonom og professor ved Syddansk Universitet (SDU).

Meldingen kommer, samme dag som samtlige regioner har offentliggjort redegørelser, der beskriver situationen på kræftområdet. Redegørelserne er afsendt til Sundhedsstyrelsen.

- Jeg anerkender, at der kan være mange forskellige årsager til overskridelser, og indimellem er det patienterne, der selv vælger det.

- Men det er vigtigt, at der ikke er et mørketal, hvis det skyldes kapacitetsudfordringer, siger han.

Jes Søgaard har fulgt sagen om overskridelser af ventetid på kræftområdet, som de seneste måneder har kredset om Aarhus Universitetshospital, men han har endnu ikke set alle regionernes redegørelser.

Rapporterne tegner et billede af, at det ikke kun er på mave-tarm-kirurgisk afdeling på Aarhus Universitetshospital i Region Midtjylland, at der er problemer med at overholde ventetider, som DR har afdækket.

Også i andre regioner er der eksempler på, at kræftpatienter flere gange er blevet behandlet for sent mellem fjerde kvartal sidste år og første kvartal i år. Det er den periode, som redegørelserne dækker over.

Men det er ikke i alle tilfældene, hvor reglerne ligefrem er overtrådt, vurderer regionerne.

For eksempel viser rapporten fra Region Sjælland, at patienterne i over 90 procent af de undersøgte forløb blev udredt og behandlet inden for tidsfristerne.

Men otte patientforløb er blevet indberettet til Sundhedsstyrelsen, fordi de ikke har levet op til kræftpatienters rettigheder om ventetider.

Der er ifølge regionen også eksempler på, at forløb bliver forsinket på grund af patienters helbredstilstand, ønske eller med patientens accept, men de bliver ikke indberettet.

Også i Region Midtjylland har man indberettet overskridelser af reglerne. Der er tale om 47 overskridelser af reglerne, som er indberettet inden for forskellige kræftområder. Det fremgår af redegørelsen.

Jes Søgaard mener, at det er vigtigt at få overskridelserne frem i lyset.

- Det er jo vigtigt i sig selv at få frem, hvis der i regionerne har været et meget højere antal ventetidsoverskridelser, end det man har indberettet til Sundhedsstyrelsen.

- Næste skridt må så være at lave et indberetningssystem, så der faktisk kommer reelle tal på bordet, siger sundhedsøkonomen.

Regionernes redegørelser kommer i forlængelse af en genopretningsplan på kræftområdet, som sundhedsminister Sophie Løhde (V) lancerede i foråret.

Der er dog forskel på, hvordan regionerne hver især har gennemført redegørelsen. Det kan for eksempel skyldes, at de har forskellige it-systemer.

/ritzau/