Professor: Bedre indsats mod stalking er tiltrængt

Med en ny, selvstændig stalkingparagraf er der håb om, at ofre for overvågning, trusler og forfølgelse bliver mødt af en mere effektiv myndighedsindsats.

Sådan lyder det fra professor i klinisk psykologi på Syddansk Universitet Ask Elklit, efter at et folketingsflertal mandag morgen har præsenteret en række anti-stalkinginitiativer.

Ofre har nemlig et godt stykke tid oplevet, at indsatsen fra politiet kunne være "tøvende", forklarer professoren, der har speciale i traumatisering.

- De (ofrene, red.) står med de udfordringer, at de ikke har kunnet få stoppet stalkeren, og de har ikke haft muligheder for på lovligt grundlag at gøre det, siger Ask Elklit.

- Derfor er det rigtig godt, at der nu kommer langt flere muligheder for, at politiet og retsvæsenet kan gå ind og gøre noget effektivt for at stoppe stalkeren.

Ganske vist har Højesteret tidligere med eksisterende lovgivning idømt en mand et år og tre måneders fængsel for at have stalket en yngre kvinde.

Men en særskilt stalkingparagraf i straffeloven skal nu både definere og kriminalisere stalking. Strafferammen skal være op til tre års fængsel.

I alle politikredse skal der oprettes specialiserede teams, og betjente skal have mulighed for en særlig efteruddannelse, fremgår det af udspillet.

Det fokus er tiltrængt, mener professoren.

- Ofrene har klaget over, at når de har henvendt sig til politiet, så har de stort set bare fået at vide, at de skulle registrere de her overgreb, og når så listen var lang nok, ville politiet sætte ind. Nu tænker jeg, at det kan ske meget hurtigere, siger professor Ask Elklit.

Som led i aftalen skal Dansk Stalking Centers behandlingskapacitet udvides.

Også det tiltag tager psykologiprofessoren godt imod. Men han understreger, at behandling kun kan forsøge at "reparere" en skade, der allerede er gjort. Derfor er det vigtigt at stoppe stalking tidligt i forløbet.

- Vi har undersøgt stalkede mødre og fandt ud af, at de havde det utroligt dårligt. Tre fjerdedele af gruppen havde ptsd og høj forekomst af angst og depression. Så det var en lille smule rystende, siger Ask Elklit.

Nogle af initiativerne såsom den nye paragraf i straffeloven kræver ny lovgivning vedtaget i Folketinget.

Aftalen "Bedre hjælp til ofre for stalking" indeholder i alt 14 initiativer.

