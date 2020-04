Professor: Beregninger bør guide anden fase af genåbningen

Smittefare og økonomisk gevinst bør afgøre, om storcentre eller museer får lov at åbne først, mener professor.

Skal caféer, storcentre, efterskoler eller biografer være en del af anden fase af genåbningen af det danske samfund?

De politiske partiers ønsker til, hvilke institutioner og virksomheder, som skal have lov til at åbne igen, har allerede været mange.

Partilederne mødes mandag for at forhandle videre om genåbningen - denne gang i selskab med vismændene og med et øget fokus på økonomi.

Men debatten bør tages på et oplyst grundlag. Det mener Michael Svarer, der er professor i økonomi på Aarhus Universitet og tidligere overvismand.

- Der er mange elementer, der skal tages højde for, men et grundprincip må være at få så meget økonomisk aktivitet som muligt for en given smittefare, siger han.

- Så hvis man skal vælge mellem to sektorer, som skaber en lige stor smittefare, så bør man vælge den, der giver det største økonomiske afkast.

Michael Svarer har sammen med andre topøkonomer oversat en amerikansk analyse af, hvad der vil være økonomisk fornuftigt at genåbne først. Oversættelsen til danske data har de præsenteret i en kronik i avisen Finans.

Analysen tyder på, at eksempelvis storcentre, gymnasier og universiteter vil give et stort samfundsøkonomisk udbytte, men med lav smittefare.

Museer ser ikke ud til at være så farlige at genåbne. Men de giver ikke nødvendigvis et stort økonomisk afkast.

Heller ikke fitnesscentre ser ud til at give et stort økonomisk afkast, men kan til gengæld være risikable i forhold til smittetryk.

Det er den type beregninger, der bør laves grundigt på danske forhold, mener Michael Svarer.

- Vi anbefaler, at man laver denne type beregninger, hvor man sætter økonomer og sundhedsfolk sammen, så man kan få et oplyst grundlag at foretage næste fase af genåbningen ud fra, siger han.

Han peger på, at den danske regering bør lade sig inspirere af Norge, som netop er gået i gang med at lave sådanne beregninger.

- Der har været mange bud på, hvad der bør genåbne fra forskellige politiske partier, siger Michael Svarer.

- Men hvis man fremlægger beregningerne, så giver det mulighed for at diskutere lidt mere objektivt, hvad det er for nogle sektorer, der står først for.

/ritzau/