Professor: Dansk maskepåbud kræver vildere smitteudbrud

Frankrig indfører mandag krav om mundbind i butikker. Det kan ske i Danmark til efteråret, mener professor.

At indføre krav om at bære mundbind er et omsiggribende tiltag, som man bør være varsom med.

Det mener Thomas Benfield, der er overlæge og professor ved Infektionsmedicinsk Afdeling på Hvidovre Hospital.

På nuværende tidspunkt ville det være "at skyde gråspurve med kanoner", mener han.

- Det er en ret omsiggribende intervention, som man skal bruge, når der er behov for det, men ikke før, siger han.

Mandag træder et påbud om at bære mundbind på indendørs offentlige områder som butikker og banker i kraft i Frankrig.

I Danmark er der ikke et påbud om mundbind. Sundhedsstyrelsen opdaterede forrige fredag sine anbefalinger. Vurderingen er nu, at der kan være situationer, hvor mundbind kan tages i brug af hensyn til andre.

Det kan eksempelvis være, hvis man er på vej hjem efter at have været i en højrisikozone for coronavirus, eller hvis man er på vej hen for at få taget en virustest.

Thomas Benfield mener ikke, at et krav som i Frankrig vil give mening i Danmark på nuværende tidspunkt.

Det kan dog blive nødvendigt til efteråret, hvor man formentlig vil begynde at se flere udbrud igen, siger han.

- Den eneste grund til at begynde at bruge masker og mundbind i Danmark ville være, hvis man havde mange smitteudbrud og smittekæder, som man ikke havde kontrol over.

- Hvis man begyndte at se udbrud af smitte, som man ikke havde styr på, eller der var en fællesnævner, så kunne man måske indføre maskepåbud, siger han.

I midten af marts anbefalede blot ti lande brug af mundbind.

Nu er det 130 lande, som råder sine indbyggere til at dække næse og mund for at undgå at smitte andre eller selv blive smittet, skriver det norske medie NRK.

Der har været forskellige lokale udbrud med coronasmitte rundt om i Danmark den senere tid.

Hjørring Kommune var for eksempel hårdt ramt i juni, hvor der blev konstateret smitte på flere plejecentre og skoler.

Ifølge Thomas Benfield giver det ikke mening med maskepåbud, når udbruddene er uforudsigelige.

Han mener, at man stadig bør fokusere på de tiltag, som har virket, nemlig håndvask og afstand.

- Hvis det så ikke er nok senere, kan man lægge flere lag på gradvist.

/ritzau/