Professor: De danske tal skaber forsigtig optimisme

En relativ svag stigning i antallet af indlagte coronapatienter, giver håb om, at sygehusene kan følge med.

Der er grund til en vis optimisme og håb om, at spredningen af coronavirus i Danmark vil vende inden så længe, skriver Politiken mandag.

Det mener Thomas Benfield, der er professor og overlæge på infektionsmedicinsk afdeling på Hvidovre Hospital.

Han udtaler sig på baggrund af de overvågningstal for antallet af smittede, indlagte og døde, som Statens Serum Institut har offentliggjort hver dag i den seneste uge, og som udgør den danske overvågning af coronaepidemien.

Thomas Benfield hæfter sig først og fremmest ved de tal, der dag for dag viser, hvor mange patienter der er blevet indlagt med coronavirus.

Tallene viser, at antallet af indlagte i den seneste uge er steget med mellem 20 og 34 om dagen, og en enkelt dag – tirsdag i sidste uge – med 47.

- Det er en dejlig tabel, synes jeg. Misforstå mig ikke. Det er ikke godt, at flere bliver indlagt, men i Italien var der tale om en fordobling i antallet af indlagte per dag. De havde en lodret stigning.

- I Danmark er der tale om, at der bliver indlagt 20, 30, 40 flere patienter per dag. Det kan godt ende med at blive til en hel del, men det kan vores sygehuse i fællesskab godt absorbere.

- Det er inden for det volumen, som vi kan tage os af. Og det giver håb om, at det vender, så der kommer færre indlagte per dag, siger Thomas Benfield til Politiken.

Ifølge opgørelsen fra Statens Serum Institut var der søndag 46 patienter indlagt på intensivafdeling, heraf var 40 i respirator for at få hjælp til vejrtrækningen. Det tal er steget med mellem 3 og 5 patienter om dagen i de seneste dage.

- Vi kan se, at vi ikke har den stejle stigning, som man ser i Italien, Spanien, Frankrig og England. Det tyder på, at afbødningsstrategien kommer til at have effekt, siger professor Thomas Benfield.

/ritzau/