Professor: Demente bør ikke stemples som voldelige

Udadreagerende demente er ikke voldelige, for deres handlinger er ikke bevidste, mener professor.

Flere personer i ældreplejen udsættes for vold af demente i form af bid, slag eller trusler.

Det viser en opgørelse fra fagforbundet FOA, der hovedsageligt repræsenterer ansatte i kommuner og regioner.

Men vold er det forkerte ord at bruge om udadreagerende dementes handlinger.

Det mener Gunhild Waldemar, professor i neurologi og leder af Nationalt Videnscenter for Demens.

- Jeg bliver så trist til mode, når jeg læser, at der bliver flere demente og derfor også flere voldelige. Vold insinuerer, at det er noget vedkommende gør med vilje eller bevidst, siger hun.

Hver tredje ansatte i ældreplejen er udsat for vold eller trusler om vold fra demente mindst én gang om måneden ifølge FOA.

Overgrebene mod personalet kan have karakter af alt fra bid, niv, og spyt til fysiske slag eller trusler om vold.

Spørgsmål: Hvis det opleves som vold, er det så ikke reelt nok at kalde det vold?

- Hvis man oplever det som vold, er det ofte, fordi man ikke forstår baggrunden for det, siger Gunhild Waldemar.

- Vi har at gøre med personer som er totalt syge og afhængige af personer omkring dem. De forstår ikke, hvad der foregår omkring dem, så jeg synes ikke, at vold er det rigtige ord at bruge.

- Jeg synes, at man kan sige, at de her personer er forstyrrede i deres adfærd. Det er jo et symptom på, at der er noget galt, ligesom smerter eller mavepine er, siger hun.

Ifølge professoren er det derfor vigtigt, at demente ældre mødes af personale, der har den rette uddannelse, og at der ikke er for stor udskiftning.

- Det er jo rigtigt, at som led i en demenssygdom – særligt i de sene faser, hvor hjernen er meget, meget syg – kan der opstå uhensigtsmæssig adfærd og aggressivitet, siger Gunhild Waldemar.

Hos FOA er man enig i, at ordet vold kan være problematisk i sammenhæng med demente, men man har svært ved at se en løsning.

- Jeg ved ikke helt, hvad man ellers skulle kalde det. Vi har også spekuleret over det, siger sektorformand for social og sundhed i FOA Torben Klitmøller Hollmann.

- Lovgivningen er sådan indrettet, at hvis en dement borger slår en ansat, så er man nødt til at politianmelde det med det samme, hvis man vil have erstatning. Jeg tror blandt andet, at det er derfra ordet vold kommer.

FOA er en del af Demensalliancen, hvor man blandt andet arbejder for et kompetenceløft af medarbejderne.

/ritzau/