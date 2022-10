Professor: Det er ikke umoralsk, at vælgerne er optaget af egeninteresser

Det er ikke umoralsk at fremme sine egne interesser ved valg, men det er udemokratisk ikke at acceptere, at andre gør det samme, skriver professor i statskundskab

På forsiden af Kristeligt Dagblad fredag fremgik det, at ”fællesskabet splittes, når politikerne taler til særlige grupper”. Det beskrives som forældet at appellere til bestemte befolkningsgrupper og som ”gift for folkestyret”, fordi italesættelsen af forskelle baseret på gruppetilhørsforhold ”sætter samfundets sammenhængskraft under pres”.

Det samarbejdende folkestyre er hildet som en særlig dansk form for politik, der samler og forener en nation. Men det er vigtigt at huske på, at det samarbejdende folkestyre handler om løsning af konflikt og ikke fravær af konflikt.