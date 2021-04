Professor efter genåbning: Konkluder ikke ud fra smittetal

Det bliver sværere at forstå udviklingen i smitte ud fra daglige tal, når flere og flere testes, siger lektor.

Der er det seneste døgn kommet svar på lidt over 383.000 coronatest. Podepindene har været i gang i næse og i hals, og et rekordhøjt antal borgere er blevet testet.

Hvor stor en andel af dem, der bliver testet positive for coronavirus - den såkaldte positivprocent - kan dog ikke bruges som en indikator for, hvordan smitten rent faktisk udvikler sig i samfundet.

Det siger Viggo Andreasen, der er lektor i matematisk epidemiologi ved Roskilde Universitet.

Han påpeger, at når vi tester flere, så tester vi personer, som har en mindre chance for rent faktisk at være smittet.

- Det er jo meget naturligt, at de første, der bliver testet, er dem, som har symptomer, og dem, der er nære kontakter.

- Så dem, vi tester nu, er nogen, hvor vi ikke på forhånd har en grund til at tro, at de er smittet. Og jo flere, vi tester af dem, jo flere finder vi - men jo mindre del af dem, vi finder, tester positive, siger Viggo Andreasen.

Det er i forbindelse med den igangsætte delvise genåbning, at der foretaget et rekordhøjt antal test.

Tirsdag har de liberale erhverv såsom frisører, massører og kosmetologer kunnet åbne, men her er fremvisning af en negativ test et krav for at kunne sætte sig i stolen.

Derudover er 5. – 8.-klasserne vendt tilbage til klasselokalerne i store dele af landet, ligesom ungdoms- og voksenuddannelser åbner for flere elever. Begge steder er der 50 procent fremmøde, og der er opfordringer og krav til test.

Ifølge Viggo Andreasen ville det være mere relevant at bruge positivprocenten til at beskrive udviklingen med coronavirus i Danmark, hvis man testede nogenlunde det samme antal hver dag.

I så fald kan positivprocenten bruges til at sige noget om, hvorvidt der den pågældende dag er fundet flere eller færre smittede end dagen før.

Det er dog ikke det, der sker nu, siger han.

- Efterhånden som vi tester mere og mere, så vil positivprocenten falde, også hvis epidemien faktisk er i vækst. Så man er nødt til at bruge en anden måde til at vurdere, om der er vækst i epidemien.

Derfor kan det godt betale sig at kigge på antallet af indlagte, hvis man vil have det bedst mulige billede af smitteudviklingen fra Statens Serum Instituts (SSI) daglige opgørelse, siger lektoren.

- Antallet af indlæggelser er en meget god indikator for, hvordan det går med epidemien. Bortset fra at antallet af indlæggelser fortæller, hvor mange der blev smittet for 14 dage siden, så der er en tidsforsinkelse, siger Viggo Andreasen.

Antallet af indlagte med coronavirus har været støt faldende, siden det nåede epidemiens top den 4. januar 2021 med 965 indlagte.

Den seneste måned har det de fleste dage ligget lidt over 200. Tirsdag er 219 personer indlagt med coronavirus på landets hospitaler.

