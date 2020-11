Professor: Embedsmænd vidste at minkordre var ulovlig

Med det omfattende kendskab til mangel på lovhjemmel burde man have underrettet Mette F., mener professor.

Det er overraskende, at embedsmænd på flere niveauer har kendt til det manglende lovgrundlag for minkaflivning, uden at det er kommet videre til ministrene.

Det mener professor ved juridisk institut på Syddansk Universitet Frederik Waage på baggrund af en redegørelse om sagen fra Fødevareministeriet.

- Det er ikke ét tilfælde, hvor man har overset en lovhjemmel. Informationen har været blandt embedsmænd, uden at den angives at være nået op til ministrene.

- Det er et så omfattende kendskab, at den information simpelthen burde være givet til statsministeren og de øvrige ministre, så de kunne handle på det.

Også professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet Sten Bønsing stiller sig uforstående over for den tilsyneladende manglende kommunikation mellem embedsværk og ministre.

Han påpeger over for TV2 News, at embedsmændene kan være blevet presset af den hurtigt udviklende situation med coronamutation blandt mink. Men det er ikke en undskyldning i sig selv:

- Når regeringen siger, at det haster og er vigtigt, så skal embedsmændene være deres ansvar og myndighed voksen og sige, at det må og kan vi ikke medvirke til, siger han til TV2 News onsdag.

Det fremgår af redegørelsen, at regeringens særlige Udvalg for covid-19, der består af seks ministre, 1. oktober fik forelagt en sag. I sagen stod der, at det ville kræve ny lovgivning at aflive alle mink i Danmark.

Det fremgår ikke dog ikke af redegørelsen, om ministrene rent faktisk har læst selve sagen, hvor oplysningen fremgår.

I udvalget sidder sundhedsminister Magnus Heunicke (S), justitsminister Nick Hækkerup (S), finansminister Nicolai Wammen (S), udenrigsminister Jeppe Kofod (S), erhvervsminister Simon Kollerup (S) og kulturminister Joy Mogensen (S).

/ritzau/