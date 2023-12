Professor får pris for at være en rollemodel

Bente Klarlund Pedersen, som er professor i integreret medicin på Københavns Universitet, tildeles Vallø Prisen 2023.

Det oplyser fonden Vallø Stift til Ritzau.

Prisen uddeles hvert år til en person, forening eller virksomhed, som gør en særlig indsats for at fremme kvinders forhold. Modtageren får også 150.000 kroner.

Anne Sophie Scavenius er bestyrelsesmedlem hos Vallø Stift og har været med til at udpege Bente Klarlund Pedersen som årets modtager af Vallø Prisen.

- Hun er en inspirerende og stærk kvindelig rollemodel - ikke mindst for de piger og kvinder, som drømmer om en karriere som forsker. Bente har gennem sin karriere gjort en kæmpe forskel for folkesundheden.

Sidste år var det den tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt, der løb med prisen.

Også tv-værten Sofie Linde, fodboldspilleren Pernille Harder og EU-kommissæren Margrethe Vestager er blandt de tidligere prismodtagere.

- Med Vallø Prisen vil vi gerne anerkende de stærke kvindelige rollemodeller, som vi ser overalt i samfundet. Så vi har med prisen bevæget os inden for blandt andet politik, tv, sport og iværksætteri, siger Anne Sophie Scavenius.

Hun tilføjer, at "der er brug for kvindelige rollemodeller, fordi vi ikke er i mål med ligestillingen".

Anne Sophie Scavenius fremhæver desuden en rapport fra Verdens Økonomiske Forum (WEF), som viser, at Danmark rangerer som nummer 23 på verdensranglisten over ligestilling mellem kønnene.

Vores nordiske naboer, Island, Norge, Finland og Sverige, er i top fem.

Bente Klarlund Pedersen siger, at hun er glad og rørt over at modtage årets Vallø Pris.

- Jeg har fået priser før, men jeg har aldrig fået en pris for at være en rollemodel.

Ud over at være professor i integreret medicin er Bente Klarlund Pedersen også overlæge på Rigshospitalet og leder af Trygfondens Center for Aktiv Sundhed.

