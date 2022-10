Professor: FE-sagen udstiller kampen mellem politikere og embedsværk

Sagen om hjemsendelsen af ledelsen i Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) og den efterfølgende fængsling af FE-chef Lars Findsen er blevet en del af valgkampen. Det skyldes ikke mindst Lars Findsens bog herom. Nu er der flertal i Folketinget for, at FE-sagen skal grundigt undersøges ved siden af, at Lars Findsen skal gennem en retssag.

En sådan undersøgelse vil sikkert afdække, at konflikten mellem Lars Findsen og visse dele af regeringen også drejer sig om synet på forholdet mellem politikere og embedsfolk. Lars Findsens gamle læremester i Justitsministeriet, Michael Lunn, repræsenterer her den ene skole, som er den klassiske med rødder langt tilbage. Heroverfor står en skole repræsenteret ved Barbara Bertelsen, som i stigende grad har vundet frem. Sidstnævnte står for en holdning, hvor der lægges langt mere vægt på det såkaldte politiske gehør end tidligere.