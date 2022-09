Professor går i rette med statsministers påstand om Arne-pension

Borgere skal være nedslidte, hvis de skal have Arne-pension ifølge statsminister. Professor afviser.

Statsminister Mette Frederiksen (S) påstod søndag aften i en debat mellem de tre statsministerkandidater, at nedslidning er en forudsætning for at få tilkendt det, der er blevet kendt som Arne-pensionen.

Men det mener professor i samfundsvidenskab ved Roskilde Universitet Bent Greve ikke, at man kan sige så direkte.

- Man kan ikke sige, at det er en forudsætning. Det er antal år på arbejdsmarkedet, som skulle være det objektive kriterie, siger han.

Statsministerens påstand faldt i en debat på DR med de to andre kandidater, formand Jakob Ellemann-Jensen (V) og formand Søren Pape Poulsen (K).

Værten sagde, at "det er en pension, man kan få, når man har været lang tid på arbejdsmarkedet. Den har ikke noget med nedslidning at gøre".

Til det sagde statsministeren, at "jo, det har den", hvorefter de to andre kandidater i munden på hinanden afviste det.

Værten præciserede, at "det er ikke en forudsætning", hvorefter Mette Frederiksen igen sagde "jo, det er det".

I kriterierne for at få tildelt tidlig pension står der intet om nedslidning.

Det bakkes op af professoren i samfundsvidenskab, der dog påpeger, at det typisk vil være nedslidte, der gør brug af den.

Så selv om det ikke er en forudsætning, vil nedslidte typisk bruge ordningen.

- Det er ikke et kriterie. Men det er det, der er konsekvensen af den måde, man har gjort det på. Niveauet for Arne-pensionen er ikke så højt som nogle af de andre muligheder, siger han.

Det er ikke muligt at sige, hvor mange der får tilkendt pensionen, som er raske.

- Hovedparten af dem, der får pensionen, er nedslidte. Hvis man ikke er så nedslidt, vil man formentlig ikke vælge denne pension, men en af de andre. Det her er en pension med en objektiv ret for dem med mange år på arbejdsmarkedet.

- Konsekvensen er, at det typisk er nedslidte. Men jeg vil ikke kunne afvise, at der er nogle, der får pensionen, som ikke er nedslidte. Det ville jeg kunne gøre, hvis det var et fuldstændigt klart krav.

- De ville vælge de andre pensioner, hvis de ikke var nedslidte, fordi de er på et væsentligt højere niveau, siger professor Bent Greve.

/ritzau/