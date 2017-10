Professor: At gennemsøge elevers computere er overdrevet

Det er for voldsomt at lade gymnasier gennemsøge elevers computere for at hindre snyd, mener juraprofessor.

Hvis det står til undervisningsminister Merete Riisager (LA), skal gymnasier fremover have mulighed for at gennemsøge elevers private computere og sociale medier for at forhindre eksamenssnyd.

Det er over stregen, mener juraprofessor ved Syddansk Universitet Sten Schaumburg-Müller.

Ifølge ham er ministerens udkast til en ny bekendtgørelse alt for bredt formuleret.

- Det giver gymnasierne mulighed for at gøre noget, de ikke har brug for at gøre. Og som er helt overdrevet at gøre.

- Man bør formulere bestemmelsen mere stramt, så der kun er mulighed for at forhindre snyd til eksamen, siger han.

Ifølge juraprofessoren strider den brede formulering imod forvaltningsretlige principper, persondataloven og den europæiske menneskerettighedskonventions paragraf otte.

Især de forvaltningsretlige principper er vigtige i denne sag, mener han.

De foreskriver, at myndighederne og forvaltningen kun må gøre det, der er proportionalt, altså lave en indgriben der svarer til alvorligheden.

- I de gamle, analoge dage måtte man selvfølgelig også tjekke, om eleverne sendte små sedler til hinanden.

- Men det vil formentlig være overdrevet, hvis man laver en krops- og analundersøgelse af eleven. Der skal være en proportion i de her ting, siger han.

Sten Schaumburg-Müller mener, at bekendtgørelsen bør skrives, så der alene fokuseres på eksamenssnyd i stedet for den nuværende formulering.

- At lave en total gennemsøgning af elevers computere er lovlig, hvis de er mistænkt for at have børneporno eller noget i den stil. Det kræver stadig, at man har en dommerkendelse og begrundet mistanke, siger han.

Han mener dog ikke, at det svarer til, at eleverne behandles som kriminelle. Dog understreger han, at det er grundlæggende i vores samfund, at vi har ret til privatliv.

Ministerens udkast er sendt i høring.

/ritzau/