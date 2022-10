Professor: Halvdelen af de 14 partier har rødder i Venstre

Det er bemærkelsesværdigt, hvor mange politiske partier ved det kommende folketingsvalg, som enten direkte eller indirekte er aflæggere af partiet Venstre. Partiet fejrede 150 års jubilæum for nogle år siden, men det har ikke hindret, at det stadig er i stand til at producere afkom.

Den første store afskalning fra partiet ligger dog mere end 100 år tilbage. Den kom i 1905, da 538 delegerede fra en række af Venstres vælgerforeninger vedtog Det Radikale Venstres navn og program. I de første år var det af Venstre fødte parti stort og fik en rekordtilslutning ved folketingsvalget i 1918 på over 21 procent af vælgerne. Men Venstre var dog med 30 procent stadig større, som det altid har været.