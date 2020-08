Professor: Håndsprit og afstand kan forhindre udbrud i at spredes

Professor opfordrer til fortsat at huske afstand og hygiejne efter lokale smitteudbrud i Ringsted og Aarhus.

Lokale udbrud af coronavirus i Ringsted og Aarhus lige nu bør være en påmindelse til alle om at holde afstand og god håndhygiejne, så smitten ikke kommer ud af kontrol.

Sådan lyder det fra professor Lars Østergaard fra Aarhus Universitetshospital.

- Der vil altid være et sted, hvor virus blomstrer op. Det, der er kunsten, er at få stoppet den opblomstring så hurtigt som muligt, inden det løber løbsk.

- Lige nu handler det om at få folk til at vende tilbage til de ting, vi gjorde før. For vi er nok blevet mindre opmærksomme på at holde afstand og holde god håndhygiejne, siger han.

Især har et lokalt udbrud af coronavirus i Ringsted vakt opsigt. Her er 79 ud af i alt 850 ansatte på Danish Crowns slagteri konstateret smittet.

Situationen er vokset kommunens eget beredskab over hovedet, så der søges hjælp hos nabokommuner. Tirsdag morgen er et testcenter desuden åbnet i Ringsted.

Men senest har også antallet af smittede i Aarhus vakt opsigt.

Hen over weekenden er 50 personer konstateret smittet i Aarhus ud af 207 på landsplan.

Ifølge Lars Østergaard kan enkeltbegivenheder som en fodboldfest have været med til at øge smitten. Omkring 1000 AGF-fans på Rådhuspladsen i Aarhus fejrede for nyligt, at klubben fik bronze i 3F Superligaen.

- Men det er nok ikke den eneste forklaring, for vi kan se på tallene, at stigningen både er hos mænd, kvinder og børn.

- Vi kan også se en stigning i de nærliggende kommuner - faktisk i hele Region Midt. Så det er nok et mere generelt problem og ikke alene til knyttet nogle enkelt arrangementer, siger han.

Ifølge Kåre Mølbak, faglig direktør hos Statens Serum Institut, er udviklingen i antallet af nye smittede ikke ude af kontrol - endnu.

- Det er først nu, at vi rigtigt ser en stigning efter genåbningen, og for nuværende er stigningen ikke alarmerende. Der er ikke tegn på større smittekæder eller udbrud, som er ude af kontrol.

- Men stigningen viser, at vi stadig er i en epidemi, og vi skal gøre alt, hvad vi kan for at kontrollere den. Som borger drejer det sig om fastholdelse af fysisk afstand og håndhygiejne, sagde han mandag.

/ritzau/