Professor: Hårdt brexit vil være ragnarok

En brexitaftale udebliver stadig, og en no-deal kan rumme stor udfordring for dansk eksport, mener professor.

Tiden er ved at være knap for en brexitaftale, og hvis briterne går uden en aftale, vil det skabe en ragnaroklignende situation.

Det mener professor i statskundskab på Aarhus Universitet Derek Beach.

Et såkaldt hårdt brexit vil blandt andet betyde, at en manglende handelsaftale med briterne vil have konsekvenser for både dansk eksport og den almindelige dansker.

- Sådan noget som landbruget vil have store udfordringer, som formentligt vil gøre, at eksport bliver sat på pause i en rum tid i januar og februar.

- Men det er helt ned til de danskere, der benytter sig af den engelske Amazon hjemmeside. For dem vil det - efter et hårdt brexit - blive som at købe fra den amerikanske Amazon altså med stor told, siger Derek Beach.

De danske myndigheder forbereder sig på et hårdt brexit, og statsminister Mette Frederiksen (S) siger fredag på et pressemøde i Bruxelles, at myndighederne er klar med en nødplan.

Formand for EU-Kommissionen Ursula von der Leyen sagde torsdag, at forhandlingerne i Bruxelles stadig er i gang, og at der bliver truffet en beslutning søndag 13. december.

/ritzau/