Professor: Hjemkaldelse af ambassadør er usædvanligt

Danmark bevæger sig op ad den diplomatiske konfliktstige ved at trække ambassadør hjem fra Teheran.

At hjemkalde en ambassadør er et usædvanligt diplomatisk skridt, der ligger et stykke oppe ad skalaen for diplomatiske konflikter.

Det forklarer Martin Marcussen, professor i statskundskab ved Københavns Universitet, efter at Danmark har hjemkaldt sin ambassadør i Iran til konsultationer, som det hedder i diplomatsprog.

Det betyder, at ambassadøren er hjemkaldt på ubestemt tid.

- Det er et tegn på, at man overvejer, om Iran i virkeligheden er modent til at indgå i almindelige diplomatiske relationer, forklarer Martin Marcussen.

Udenrigsministeriet oplyser, at ambassadør Danny Annan rejser hjem fra Irans hovedstad Teheran natten mellem onsdag og torsdag.

Han har forinden været hos den iranske regering og meddelt Danmarks utilfredshed med, at Iran ifølge Politiets Efterretningstjeneste har planlagt et attentat mod en herboende iraner.

Ulempen ved at hjemkalde ambassadøren er, at Danmark så mangler repræsentation på højt niveau i Iran, selv om der fortsat er en ambassade.

Det gør det sværere at forsvare danske interesser, forklarer Martin Marcussen.

Men hjemkaldelsen er mindre vidtgående end det næste skridt på det, professoren betegner som en diplomatisk eskalations-skala: Nemlig at bede Iran om at tage nogle af sine herboende diplomater hjem.

- Der vil Iran typisk sige, at det har man ikke tænkt sig at gøre. Så kan man selv tage affære og erklære ambassadøren persona non grata. Det betyder, at han har tre dage til at forlade Danmark.

- Det er en mekanisme, man har brugt tidligere. Det er meget mere i vores interesse at smide deres ambassadør ud end at hjemkalde vores egen ambassadør.

Danmark har for nylig udvist russiske diplomater, efter at Storbritannien kom frem til, at Rusland stod bag et angreb med nervegift i den engelske by Salisbury.

Tilbage i 2001 fik den libyske generalkonsul, Muner A. M. Eldawadi, fem dage til at forlade Danmark.

Det skyldtes, at han gentagne gange offentligt havde støttet den libyske leder Moamar Gaddafis regime og dets brutale fremfærd over for civilbefolkningen.

Sidst, Danmark hjemkaldte en dansk ambassadør, var i 2001, hvor Orla Bakdal blev hjemkaldt fra Malawi.

Det var dog i en helt anden type sag, der handlede om, at Malawis regering mente, at den danske ambassadør havde været uforskammet over for landets præsident.

Udenrigsministeriet mente derimod, at det handlede om, at Bakdal havde indledt en undersøgelse af påstået misbrug af ulandsbistand.

/ritzau/