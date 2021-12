Vi kan ikke på nuværende tidspunkt gå ud fra, at omikron vil føre til færre hospitalsindlæggelser i Danmark end andre covid-19 varianter, siger Astrid Iversen, professor i virologi ved Oxford Universitet

Professor i virologi: Desværre tyder intet på, at omikron vil ramme Danmark mildt

Det er under en måned siden, at verden første gang hørte om omikron-varianten, da verdenssundhedsorganisationen WHO slog alarm den 26. november efter fund af den nye variant i Sydafrika. Siden har omikron ændret spillereglerne og skabt en ny epidemi oven i den i forvejen stigende delta-epidemi.