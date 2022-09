Professor: Ikke den rette løsning at sænke elafgiften

Ved at sænke elafgiften risikerer man, at danskerne slipper bremsen på energiforbruget, siger professor.

Et bredt politisk flertal er enige om at sænke elafgiften, men det er ikke nødvendigvis den rette vej at gå.

Det siger Brian Vad Mathiesen, professor i energiplanlægning på Aalborg Universitet.

- Med de her initiativer vil en husstand kunne spare mellem 1000 og 2000 kroner på elregningen. Jeg mener, at det havde været bedre at sende en check til alle husstande på et bestemt beløb og så bevare elafgiften.

Elafgiften falder fra 69,7 øre per kilowatt-time til 0,8 øre per kilowatt-time. Det svarer til EU's minimumssats.

For nu handler det om at spare på energien. Men Brian Vad Mathiesen er bekymret for, at incitamentet til at gøre det, bliver lavere, når elafgiften sænkes.

- Det, man risikerer, er jo, at man slipper bremsen på energiforbruget, og det kan være skadeligt i forhold til prisdannelsen - at vi egentlig oplever nogle højere priser end ventet.

Sænkelsen af elafgiften kommer til at koste statskassen 3,5 milliarder kroner.

Brian Vad Mathiesen siger, at det afgørende nu bliver, at der kommer flere initiativer, som får danskerne til at sænke energiforbruget.

- Jeg hæfter mig også ved, at der er nogle initiativer på langt sigt for at komme over på fjernvarmen igen. Jeg håber, der kommer flere af de her besparelsesinitiativer. Både for husholdningerne og virksomhederne, for det er noget af det, der kan sænke inflationen, siger han.

Aftalen indeholder også en række yderligere initiativer ud over at sænke elafgiften. Blandt andet får danskerne mulighed for at indefryse dele af deres energiregning, ligesom børnefamilier får flere penge mellem hænderne.

Regeringen, Venstre, SF, De Radikale, Enhedslisten, De Konservative, Danmarksdemokraterne, Alternativet og Moderaterne er med i aftalen.

/ritzau/