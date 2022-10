Professor kalder forlængelse af kraftværker for rettidig omhu

Det er udtryk for rettidig omhu og kan hjælpe med at begrænse risikoen for strømafbrydelser.

Sådan lyder det fra professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet Brian Vad Mathiesen, efter at regeringen lørdag har meddelt, at man vil udskyde lukning af dele af tre kraftværker.

- Min vurdering er, at vi med det her tiltag hjælper hele det nordeuropæiske elsystem med at undgå strømafbrydelser, fordi vi sikrer, at der er en større base af kraftværker til rådighed, siger Brian Vad Mathiesen.

Regeringen vil udskyde lukningen af Kyndbyværkets blok 21, Studstrupværkets blok 4 og Esbjergværkets blok 3.

Blokkene på Studstrupværket og Kyndbyværket er allerede taget ud af drift. Det blev de i henholdsvis april i år og i 2020.

Driften af dem bliver genoptaget, hvis behovet opstår under de kommende to vintre.

Energistyrelsen advarede forleden om risikoen for strømafbrydelser på grund af knaphed på elektricitet.

Almindelige elkunder kan til vinter risikere at få slukket for strømmen i op til to timer ad gangen - uden varsel af myndighederne, lyder advarslen ifølge DR fra Energistyrelsen.

En risiko, der ifølge energiprofessoren fra Aalborg Universitet alt andet lige bliver mindre, når de tre blokke til produktion af el opretholdes.

To af værkerne kan anvende kul, mens det tredje bruger letolie.

Selv om planen forlænger brugen af kul og olie, kan man ifølge Brian Vad Mathiesen ikke entydigt sige, at det øger klimabelastningen.

- De her værker kommer kun til at køre midlertidigt, hvis der bliver behov for det, og hvis der ikke er billigere alternativer på markedet.

- Desuden skal man tage højde for de adfærdsmæssige ændringer, der sker i øjeblikket.

Han nævner, at mange i øjeblikket omlægger deres adfærd for at spare på den dyre energi.

- Folk isolerer deres boliger, køber varmepumper, kører mindre i bil og foretager i det hele taget nogle ret drastiske energibesparelser.

- Hele den samlede effekt at klimabelastningen kender vi ikke, siger Brian Vad Mathiesen.

Esbjerg er en af de byer, hvor brugen af kul opretholdes, i og med at den planlagte lukning af blok 3 på kraftværket i april 2023 udsættes.

Borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) mener, det er et klogt træk.

- Det vil være tosset i den nuværende situation at lukke ned for et ellers velfungerende værk, hvis man samtidig arbejder ud fra nogle scenarier, hvor der er risiko for strømafbrydelser, siger han.

